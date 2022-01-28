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Экономика

В Руспродсоюзе рассказали, как изменились оптовые цены на овощи

30.01.2022 13:44|ПсковКомментариев: 0

Средние оптовые цены на большинство наиболее востребованных овощей за январь снова выросли. Как сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», капуста подорожала на 14% до 48 рублей за килограмм, томаты — на 11% до 150 рублей, лук — на 7% до 15 рублей, свекла — на 6,4% до 25 рублей.

При этом в ассоциации указали, что оптовые цены на картофель в январе сохранили стабильность на уровне 27-28 рублей, цена на морковь не изменилась и составила 25 рублей, а огурцы даже подешевели — со 180 до 160 рублей за килограмм.

В целом за год, с 28 января 2021 года по 28 января 2022 года, сильнее всего поднялась средняя оптовая цена на капусту (на 336%), свеклу (78,6%), морковь (56%). Менее активно дорожали картофель (45%), огурцы (17,2%), лук (15,4%) и помидоры (3,4%).

Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, объясняя причину роста оптовых цен на овощи за год, отметил, что, ввиду затяжной зимы и позднего сева, отечественной продукции «борщевого набора» до нового урожая не хватило. «Из-за погодных условий и недостатка рабочей силы рекордного урожая мы также не получили, — приводит его словам агентство «Прайм». — Поэтому цены на овощи, действительно, росли вплоть до осени».

Леонов напомнил, что минувшим летом небывалых высот достигли цены на морковь, росли в цене и другие овощи «борщевого набора». «Осенью мы отмечали низкие темпы уборки из-за погоды и недостаток рабочей силы ввиду карантинных ограничений, поэтому темпы снижения цен на них были минимальными», — отметил эксперт.

По его словам, дальнейшая динамика цен на плодоовощную продукцию, как и всегда, будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке. «При этом сдерживающим фактором останется низкая покупательная способность населения», — указал Леонов и добавил, что весной, когда на рынок начинают поступать овощи нового урожая открытого грунта, цены традиционно снижаются.

«Однако прогнозы по урожайности пока делать рано. Кроме того, производители отмечают значительный рост издержек, что также влияет на себестоимость», — подчеркнул зампред правления Руспродсоюза.

Инфляция в России в годовом выражении на 21 января 2022 года ускорилась до 8,64%, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В прошлом обзоре министерство отмечало, что на 14 января инфляция в РФ в годовом выражении составила 8,62%.

В декабре Банк России прогнозировал, что на конец 2022 года инфляция в России составит 4-4,5% в годовом выражении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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