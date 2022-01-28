Экономика

Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

Минсельхоз РФ не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», - сообщили в пресс-службе. Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, пишет РИА Новости.

«Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», - считают в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что правительством РФ в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке был принят комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить и издержки производителей - например, таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна, льготные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, на строительство и реконструкцию.

Минсельхоз также прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.