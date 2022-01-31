Экономика

Актуальные вопросы налогообложения станут темой онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН

Актуальные вопросы налогообложения станут темой очередного онлайн-брифинга, который состоится сегодня, 1 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Как обстоят дела с задолженностью псковичей по налоговым платежам? Какие новшества произошли в части предоставления налоговых льгот? Почему выдача квалифицированной электронной подписи - это так важно?

Об этом и многом другом расскажут участники онлайн-брифинга:

Павлов Алексей Анатольевич - заместитель руководителя УФНС России по Псковской области

Волкова Татьяна Викторовна - начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области

Герасимов Станислав Владимирович - начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Псковской области.

Начало в 15.00. Из пресс-центра будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы сотрудникам налоговой службы можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.