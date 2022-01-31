Экономика

Откуда появляются «копеечные» долги перед налоговой, объяснили псковичам

«Копеечные» долги перед налоговой службой у жителей Псковской области появляются в тех случаях, когда они несвоевременно оплачивают налоги и начинается начисление пени. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по региону Татьяна Волкова.

«УФНС рассчитывает налог, формирует налоговое уведомление и направляет его налогоплательщику. <...> Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с момента направления налоговым органом. То есть налогоплательщик должен сам позаботиться о получении уведомления. Если он в срок оплатит данную сумму, то никаких копеек и долгов не может возникнуть в принципе», - подчеркнула Татьяна Волкова.

По ее словам, «копейки» получаются в случаях, когда налогоплательщик задерживает плату на день и более, тогда исходя из суммы налога начинают начислять пени. «Поэтому эти долги могут появиться, только если налогоплательщик несвоевременно оплатил налог», - отметила она,

Специалист также заверила, что пени прекращают начислять в день, когда налогоплательщик погасит всю сумму задолженности.