Экономика

Сеть ресторанов фаст-фуда попросила Минпромторг отменить эмбарго на сыр из-за нехватки сырья

Сеть ресторанов быстрого питания обратилась с письмом в Минпромторг для отмены продовольственного эмбарго на импортные сыры из-за нехватки продукции отечественного производства, говорится в сообщении компании.

«Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию», - цитирует сообщение ТАСС.

Компания объяснила свою позицию значительно возросшим спросом посетителей на продукцию компании, где в составе есть сыр. При этом сеть сталкивается с ситуацией, в которой поставщики не могут удовлетворить столь стремительный рост спроса, подчеркнули в сети ресторанов.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, соответствующее письмо Burger King на данный момент не поступало в министерство.

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с событиями на Украине.