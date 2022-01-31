Экономика

Псковского вице-губернатора наказали за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов

Вице-губернатора Псковской области привлекли к ответственности за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов. Об этом говорится в информационно-аналитическом сборнике областной прокуратуры за 2021 год.

«Активизирована работа органов финансового контроля. Только после вмешательства аппарата прокуратуры области заместитель губернатора области привлечен управлением Федерального казначейства по Псковской области к административной ответственности по части 2 статьи 15.15.2 КоАП РФ за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов», - указано в документе.

Напомним, что заместителем губернатора области - председателем комитета по финансам Псковской области является Татьяна Баринова.

Отмечается, что в связи с недофинансированием доходной части бюджетов всех уровней органы прокуратуры области последовательно принимают меры прокурорского реагирования, направленные на понуждение администраторов доходов к активизации претензионной и исковой работы, вовлечение в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков, инвентаризацию имущества. В результате мер прокурорского реагирования в местные бюджеты поступило 13,3 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году (6 млн рублей).