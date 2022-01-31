Экономика

Сбер за год профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей

За 2021 год Сбер заключил более 15 тысяч кредитных договоров на сумму свыше 70 млрд рублей с малыми предприятиями, работающими в агропромышленном комплексе. При этом более 60% объема кредитования пришлось на долю займов, предоставленных в рамках льготной программы субсидирования Минсельхоза России по ставке до 5% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Средняя ставка, по которой компании привлекали кредитные средства, составила 16%, а с учетом льготных кредитов — 10,5%. При этом средний срок привлечения денежных средств варьируется в диапазоне 3 лет. Больше всего средств было выдано компаниям, которые занимаются растениеводством, далее следуют мясное и молочное животноводство.

Более половины всех заявок были оформлены онлайн без необходимости предварительного посещения банка. Данные инструменты позволяют наращивать и удерживать высокий уровень кредитования малых форм хозяйствования (МФХ) — доля банка по объему выделенных на МФХ освоенных субсидий составляет более 37%.

В банке отметили, что проделанная работа позволяет фиксировать положительную динамику качественных показателей отрасли за последние годы, несмотря на трудности, которые рынок терпит в условиях пандемии:

прирост доли в структуре сельхозпроизводства на малые предприятия с 11% до 15%,

снижение доли личных подсобных хозяйств на 7% с переходом деятельности в качестве предпринимателей и крупных форм хозяйствования,

увеличение валового сбора урожая при сохранении размера возделываемых площадей.

«Сбер обслуживает более 70 тысяч малых предприятий, работающих в отрасли сельского хозяйства. Большое значение для них имеет своевременная закупка необходимых ресурсов и обновление дорогостоящего парка техники. Наша статистика это подтверждает: чаще запрашиваются кредитные средства на закупку семян и молодняка, приобретение оборудования с целью модернизации производства, а также реконструкции объектов сельхозназначения. Понимая нужды аграриев, мы своевременно обеспечиваем их необходимыми финансовыми ресурсами, помогая сосредоточиться на эффективном развитии столь нужного нашей стране бизнеса», - сказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.