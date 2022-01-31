Экономика

В Псковской области на 4% выросло промышленное производство

Промышленное производство в Псковской области в 2021 году по сравнению с 2020-м выросло на 4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В декабре темпы прироста составили 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 1,7% по сравнению с ноябрем 2021-го.

Рост объемов зафиксирован во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,6% к 2020 году, обрабатывающие производства – на 2,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 14,5%.

Производства, показавшие в 2021 году значительный рост по сравнению с 2020 годом:

- ремонт и монтаж машин и оборудования +43,1%,

- производство кожи и изделий из кожи +27,4%,

- производство прочих готовых изделий +26,9%.

Производства, больше других снизившие объемы:

- производство резиновых и пластмассовых изделий -16,5%,

- производство текстильных изделий -11,1%.