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Экономика

Сбер присоединился к международному альянсу разработки стандарта для умного дома

04.02.2022 12:41|ПсковКомментариев: 0

Компания «SberDevices» присоединилась к международному альянсу по разработке единого стандарта для устройств умного дома Matter, который позволяет унифицировать системы и делать их совместимыми друг с другом, а значит, более удобными для пользователей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Matter – объединяющий отрасль, стандарт который обещает надежное и безопасное подключение, обеспечивающее бесперебойную работу устройств умного дома. Он призван упростить и удешевить разработку для производителей и сделать устройства доступнее и удобнее для потребителей за счет их совместимости, пояснили в пресс-службе банка.

Проект основан Connectivity Standards Alliance, который объединяет компании из разных отраслей. Благодаря работе объединения функционировать в единой сети могут уже более 4 тысяч устройств. В альянс уже входят более 400 компаний по всему миру, в том числе такие техногиганты, как Google, Amazon, Apple, занимающиеся развитием IoT (интернета вещей), и создающие устройства и сервисы, призванные сделать мир удобнее, и безопаснее, и умнее.

«Альянс объединяет крупнейших игроков рынка умного дома, в том числе первооткрывателей в этой сфере, решивших объединиться, чтобы разработать единые стандарты и создавать по-настоящему удобные совместимые решения. Мы тоже видим в этом большие перспективы, и уже скоро с помощью виртуальных ассистентов Салют можно будет управлять не только устройствами компаний-партнеров, подключенных к платформе умного дома Sber, но и девайсами производителей, использующих Matter. Это даст пользователям возможность на свое усмотрение комбинировать используемые бренды устройств умного дома и легко им управлять», - отметил CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов.

«SberDevices» — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

Теги: #банк #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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