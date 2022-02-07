Экономика

Псковская область заняла 58 место в России по размеру банковских вкладов населения

Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Объем вкладов на душу населения на 1 декабря 2021 года в Псковской области составил 122,3 тысячи рублей. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам — 4,4.

Прирост вкладов за 12 месяцев в регионе составил 10,1 %. Доля вкладов в валютах — 6,9 %.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место — Санкт-Петербург;

5 место — Ненецкий автономный округ;

10 место — Мурманская область;

12 место — Калининградская область;

23 место — Республика Коми;

24 место — Архангельская область;

27 место — Республика Карелия;

29 место — Вологодская область;

49 место — Новгородская область;

64 место — Ленинградская область.

Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2021 года составил в России 36,4 триллиона рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 249 тысяч рублей депозитов. Но этот показатель сильно варьирует в зависимости от субъекта Федерации.

Порядка четверти миллиона рублей вкладов в банках приходятся в среднем на каждого россиянина, при этом москвичи «богаче» жителей остальных регионов в шесть раз, а петербуржцы – более чем в три раза. В конце списка оказались жители республик Северного Кавказа.