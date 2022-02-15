Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
ЖКХ коммунальный ликбез
семейный отдых на открытом воздухе
миссия выполнима ищем подарки
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 15.02.2022 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 16.02.2022 10:151 Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone» 16.02.2022 07:000 Изготовители детских пюре пригрозили ростом цен на 10% 15.02.2022 15:383 Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете 15.02.2022 13:511 Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки 15.02.2022 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей
 
 
 
Самое популярное 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 15.02.2022 11:536 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 13.02.2022 09:5212 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 13.02.2022 21:0435 Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone»

16.02.2022 10:15|ПсковКомментариев: 1

Псковичей приглашают поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Все по 150 ₽ Fixzone | Псков» / «ВКонтакте»

Принять участие в конкурсе по случаю открытия «FixZone» смогут самые активные подписчики группы магазина в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы стать участником конкурса необходимо:

Имя победителя организаторы конкурса назовут в прямом эфире вечером 7 марта. Его определят с помощью «Рандомайзера».

Победитель сможет лично забрать приз в магазине на улице Юбилейной, 89 в Пскове.

Теги: #конкурс #розыгрыш #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 249 человек
16.02.2022, 10:300 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи 16.02.2022, 10:280 Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ 16.02.2022, 10:250 Школа боевых искусств появится на улице Ротной в Пскове 16.02.2022, 10:230 Начинающий водитель врезалась в световую опору в Пскове. ФОТО
16.02.2022, 10:151 Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone» 16.02.2022, 10:130 Фотография псковички вошла в сотню лучших на всероссийском конкурсе 16.02.2022, 10:000 Новые правила выплаты надбавки к пенсии за «сельский стаж» разъяснили псковичам 16.02.2022, 09:510 Латвийские кролики прошли ветконтроль на границе в Псковской области
16.02.2022, 09:430 Автомобиль загорелся на улице Чудской в Пскове 16.02.2022, 09:420 В Локне с осени прошлого года не могут устранить коммунальную аварию 16.02.2022, 09:330 В псковской ГИБДД назвали основные ошибки водителей на дорогах 16.02.2022, 09:260 Испытания «коктейля из антител» для лечения коронавируса анонсировали в России
16.02.2022, 09:150 В «Псковэнергосбыте» рассказали о влиянии повышения ключевой ставки на размер пеней 16.02.2022, 09:052 Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе 16.02.2022, 08:502 Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО - исследование 16.02.2022, 08:350 День разведки военно-морского флота отмечается в России
16.02.2022, 08:200 Цены на ремонт квартир в России за год выросли до 35% 16.02.2022, 08:000 Соревнование по гиревому спорту прошло в Пскове 16.02.2022, 07:450 В России рассмотрят включение консультации психиатра в диспансеризацию после COVID-19 16.02.2022, 07:332 Для достойной жизни на пенсии россиянам нужно более 55 тысяч в месяц – исследование
16.02.2022, 07:200 Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской России 16.02.2022, 07:000 Изготовители детских пюре пригрозили ростом цен на 10% 15.02.2022, 22:283 У завтра нет конца 15.02.2022, 22:250 Очаг коронавируса выявили в плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов
15.02.2022, 22:092 Почти 300 детей вакцинировались от COVID-19 в Псковской области 15.02.2022, 21:585 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове 15.02.2022, 21:321 «Гонки по вертикали»: «Время Ч», партийные старости и Псков как алмазная столица России. ВИДЕО 15.02.2022, 21:200 Великолучанка показала лучшее время на региональном чемпионате по плаванию
15.02.2022, 21:080 Фотофакт: Эволюция дорожных знаков 15.02.2022, 20:496 Человек погиб из-за опрокидывания аэролодки на реке Толба в Псковской области 15.02.2022, 20:200 Новый способ информирования о долгах назвали в псковской налоговой 15.02.2022, 20:007 Более 90% пациентов псковской инфекционки довольны услугами амбулаторного центра - опрос
15.02.2022, 19:470 Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам 15.02.2022, 19:271 За кражу денег с банковской карты 14-летние псковичи предстанут перед судом 15.02.2022, 19:021 Водитель «Фольксвагена» скончался за рулем в Псковском районе 15.02.2022, 18:400 Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Афганской войне
15.02.2022, 18:207 Стали известны подробности дела об изнасиловании псковской школьницы 15.02.2022, 18:038 Реплика Константина Калиниченко: НЕгетто 15.02.2022, 18:000 Социальную поддержку отцовства псковичи смогут обсудить с депутатами «Единой России» 15.02.2022, 17:460 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области увеличилась на 6,5%
15.02.2022, 17:341 Представителя муниципального предприятия в Великих Луках оштрафовали за снежные валы на дорогах 15.02.2022, 17:234 Новые избирательные участки появятся в Псковском районе 15.02.2022, 17:100 Итоги работы за год подвели члены Общественной палаты Псковской области 15.02.2022, 17:000 ФК «Псков» проиграл «Звезде» на турнире на призы полпреда президента России
15.02.2022, 16:570 Почти пять тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю 15.02.2022, 16:460 Специалисты ПТС перевезли котел на котельную «Псковавиа» 15.02.2022, 16:340 Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд 15.02.2022, 16:263 От месива до месива
15.02.2022, 16:170 Псковская команда по мини-футболу вышла в финал игр СЗФО 15.02.2022, 16:090 Дождь и южный ветер прогнозируют в Псковской области 16 февраля 15.02.2022, 16:020 Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022» 15.02.2022, 16:004 В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину
15.02.2022, 15:430 Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей 15.02.2022, 15:390 Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку 15.02.2022, 15:383 Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете 15.02.2022, 15:360 Пскович стал лидером по количеству побед на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима»
15.02.2022, 15:280 Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации 15.02.2022, 15:041 Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове 15.02.2022, 14:560 Признаки онкологии у детей назвали псковичам 15.02.2022, 14:540 На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение
15.02.2022, 14:503 Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе 15.02.2022, 14:384 Руководитель псковской «управляйки» назвал риски при уборке наледи тяжелой техникой 15.02.2022, 14:336 Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима 15.02.2022, 14:313 Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта
15.02.2022, 14:194 В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19 15.02.2022, 14:161 Почти тысячу зараженных роз уничтожат в Псковской области 15.02.2022, 14:060 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно? ВИДЕО 15.02.2022, 14:031 Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу
15.02.2022, 14:000 В псковском гипермаркете действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» 15.02.2022, 13:511 Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки 15.02.2022, 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 15.02.2022, 13:432 50 детей появились на свет в Пскове за неделю
15.02.2022, 13:273 Дополнительную технику для уборки снега в Пскове закупит администрация 15.02.2022, 13:150 Онлайн-концерт «Дороги Афганской войны» прошел в Пскове 15 февраля 15.02.2022, 13:122 Александр Баев ответил на упреки в «раскачивании лодки» по вопросу нового моста через Великую 15.02.2022, 13:090 Широкий круг вакансий имеется на псковском заводе «Титан-Полимер»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru