Экономика

Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone»

Псковичей приглашают поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Все по 150 ₽ Fixzone | Псков» / «ВКонтакте»

Принять участие в конкурсе по случаю открытия «FixZone» смогут самые активные подписчики группы магазина в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы стать участником конкурса необходимо:

Имя победителя организаторы конкурса назовут в прямом эфире вечером 7 марта. Его определят с помощью «Рандомайзера».

Победитель сможет лично забрать приз в магазине на улице Юбилейной, 89 в Пскове.