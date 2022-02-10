Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновленной программе

Сбербанк начинает прием заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновленной программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления правительства РФ №1764. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов.
Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%, таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит:
«В 2021 году по программе кредитования с господдержкой мы выдали малому бизнесу СЗФО более 8 млрд рублей. Из них более 2,7 млн - по программе минэкономразвития для наиболее пострадавших отраслей», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербак Виктор Вентимилла Алонсо.