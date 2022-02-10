Расходы бюджета Пскова на 2022 год увеличили почти на 60 миллионов рублей

Расходы бюджета города Пскова на 2022 год увеличили на 58 миллионов 334,6 тысячи рублей, при этом на 2023-2024 годы они остаются без изменений. Об этом на очередной 62-й сессии городской Думы шестого созыва сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам Тамары Винт, вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 24 декабря «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесли в повестку сессии в связи с распределением остатков на счете бюджета города, в том числе на поддержку мер по сбалансированности бюджета.
В частности, по 2 миллиона рублей направят на обустройство катков в Детском парке и на стадионе «Машиностроитель». 10 миллионов выделят на школу на улице Киселева, 10 – на ремонт Могилы Неизвестного солдата. Также средства распределят на реконструкцию Красноармейской и Ольгинской набережных, улицы Леона Поземского, обустройство скейт-парка и другие цели.
Предложенные изменения поддержали 20 из присутствующих депутатов, один воздержался.