Экономика

Расходы бюджета Пскова на 2022 год увеличили почти на 60 миллионов рублей

Расходы бюджета города Пскова на 2022 год увеличили на 58 миллионов 334,6 тысячи рублей, при этом на 2023-2024 годы они остаются без изменений. Об этом на очередной 62-й сессии городской Думы шестого созыва сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



По словам Тамары Винт, вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 24 декабря «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесли в повестку сессии в связи с распределением остатков на счете бюджета города, в том числе на поддержку мер по сбалансированности бюджета.



В частности, по 2 миллиона рублей направят на обустройство катков в Детском парке и на стадионе «Машиностроитель». 10 миллионов выделят на школу на улице Киселева, 10 – на ремонт Могилы Неизвестного солдата. Также средства распределят на реконструкцию Красноармейской и Ольгинской набережных, улицы Леона Поземского, обустройство скейт-парка и другие цели.



Предложенные изменения поддержали 20 из присутствующих депутатов, один воздержался.