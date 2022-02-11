Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», - цитирует сообщение ТАСС.

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом». Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В базовом прогнозе Банк России повысил диапазон ключевой ставки на 2022 год с 7,3-8,3% до 9-11%. Также регулятор изменил прогноз на 2023 год с 5,5-6,5% на 7,5-9%. Прогноз на 2024 год остался прежним - в пределах 5-6% в среднем за год.

Банк России за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п.