Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете

Госдума в первом чтении приняла законопроект «Единой России» о едином налоговом счете – он упростит оплату налогов. Об этом сообщает телеграм-канал партии.

После принятия документа оплачивать все налоговые обязательства можно будет одним платежом – достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство. Инициативу «Единой России» поддержал президент и правительство.

«Этот законопроект – программное положение "Единой России". Сейчас существует 9 триллионов вариантов заполнения документов. Это 33-35 миллионов ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, – 50 миллиардов в день. Сегодня смело можно будет отменить требования 19 законов и 700 подзаконных актов. Для бизнеса при принятии закона будет четыре платежки в год и появится возможность платить авансом – на личное усмотрение», – пояснил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.