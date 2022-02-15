Экономика

Минфин представит проект реформы добровольных пенсионных накоплений

Министерство финансов РФ совместно с Банком России работают над законопроектом о реформе добровольных пенсионных накоплений, который будет представлен в 2022 году. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы сейчас работаем вместе с Банком России. У нас здесь, слава богу, общая позиция. Собственно, у нас с ЦБ по всем вопросам общие позиции, за исключением крипты. В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом», - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство и Банк России до 15 июля 2022 года определят критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан.

Также к указанному сроку, в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан, правительство и ЦБ намерены внести изменения в законодательство, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц. В качестве одного из механизмов стимулирования граждан планируется предусмотреть налоговые льготы, в том числе при вложении средств в ценные бумаги российских компаний.

При этом планируется внести изменения в законодательство, обеспечивающее создание защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов).