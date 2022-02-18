Экономика

Число безработных снизилось в Псковской области

Органы службы занятости населения Псковской области по состоянию на 17 февраля зарегистрировали 2 789 человек, ищущих работу, в том числе 2 045 безработных. Это на 15,7% ниже, чем количество безработных на начало 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к рабочей силе) также снизился:

с 0,8% до 0,7%, отметили в профильном комитете.

При этом количество свободных рабочих мест и вакантных должностей уменьшилось на 8,4% и составило 9 174 единицы (из них 5 802 - по рабочим профессиям).

Ранее сообщалось, что Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения».