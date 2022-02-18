Экономика

Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации

Сбер и ЗАО «Диджитал Дизайн» заключили соглашение о партнерстве при реализации проектов. Стороны планируют совместную разработку программного обеспечения для корпоративных клиентов с возможностью встраивания в данное ПО цифровых сервисов банка и компаний экосистемы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, соглашение предусматривает информационное и технологическое взаимодействие, обмен опытом и информацией о потенциальных и реализуемых проектах, а также сотрудничество с компаниями экосистемы Сбера.

Заключение соглашения — первый шаг к реализации масштабной партнерской программы Сбера с интеграторами и разработчиками IT-решений для содействия в цифровой трансформации бизнеса. Эта программа направлена на формирование сети партнеров — разработчиков решений цифровой трансформации и интеграторов продуктов и сервисов Сбера на всей территории России.

«Сегодня мы сделали первый шаг для запуска масштабной партнерской программы с разработчиками IT-решений. Благодаря этой программе наши корпоративные клиенты смогут быстро находить партнеров, способных качественно реализовывать проекты цифровой трансформации с интеграцией сервисов и продуктов Сбера. Первым таким партнером стала компания "Диджитал Дизайн", которая входит в число крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Уверен, что наша совместная работа поможет тысячам предпринимателей повысить эффективность своей деятельности с помощью лучших IT-решений, в которые будут органично встроены простые и удобные инструменты Сбера. Это взаимовыгодное сотрудничество будет одним из драйверов цифровизации бизнеса и, в конечном счете, повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики в масштабах всей страны», - отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Генеральный директор «Digital Design» Дмитрий Лившиц подчеркнул, что компания гордится тем, что уже более 10 лет Сбер является ее клиентом.