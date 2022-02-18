Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
семейный отдых на открытом воздухе
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 18.02.2022 12:038 Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки 19.02.2022 15:320 В Госдуму внесли проект о повышении предельного размера вычета по НДФЛ 18.02.2022 17:360 Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации 18.02.2022 16:430 Число безработных снизилось в Псковской области 18.02.2022 16:011 Банк России подготовил законопроект о запрете обращения частной криптовалюты 18.02.2022 12:038 Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
 
 
 
Самое популярное 16.02.2022 13:2438 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 15.02.2022 11:537 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 14.02.2022 17:019 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 15.02.2022 21:587 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Госдуму внесли проект о повышении предельного размера вычета по НДФЛ

19.02.2022 15:32|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об увеличении максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ со 120 тысяч до 288 608 рублей внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроект разработан в интересах граждан, имеющих право воспользоваться социальным налоговым вычетом, и направлен на восстановление социальной справедливости», - приводит текст пояснительной записки РИА Новости. В ней авторы законопроекта отмечают, что стоимость обучения и медицинских услуг с каждым годом дорожает, а размер социального налогового вычета при этом остается неизменным. 

Социальный налоговый вычет по НДФЛ позволяет частично уменьшить налоговую базу по налогу на доходы физических лиц отдельных категорий налогоплательщиков, которые несут соответствующие расходы.

Такой вычет предоставляется гражданам в пределах расходов на обучение, лечение и приобретение медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть трудовой пенсии, на физкультурно-оздоровительные услуги, которые в совокупности не превышают 120 тысяч рублей в год. Это позволяет гражданам при ставке НДФЛ в 13% вернуть из бюджета максимум 15 600 рублей.

Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года предельный размер социального вычета увеличить до 288 608 рублей, что даст возможность увеличить возвращаемую из бюджета максимальную сумму до 37 519 рублей. Таким образом, и предельный размер социального налогового вычета и возвращаемая из бюджета сумма увеличиваются примерно в 2,4 раза.

Правительство РФ не поддерживает законопроект, обращая внимание, что его реализация приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов. Однако пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к нему «не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации», отмечается в заключении кабмина.

Теги: #Госдума #НДФЛ #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 438 человек
19.02.2022, 16:350 Продолжение роста заболеваемости COVID-19 в Псковской области ожидают до конца месяца 19.02.2022, 16:120 Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 20 февраля 19.02.2022, 15:521 Губернатор перечислил «козыри» Псковской области 19.02.2022, 15:320 В Госдуму внесли проект о повышении предельного размера вычета по НДФЛ
19.02.2022, 15:112 Дизайн одежды для работников областной библиотеки разработали в Пскове 19.02.2022, 14:500 Нежилой дом сгорел в Великих Луках 19.02.2022, 14:325 Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса 19.02.2022, 14:120 Псковская область получит более 10 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций
19.02.2022, 13:504 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 19.02.2022, 13:300 Российский «Король лыж» завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине 19.02.2022, 13:090 Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове  19.02.2022, 12:499 За сутки в Псковской области выявили более тысячи случаев заражения COVID-19
19.02.2022, 12:380 Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети 19.02.2022, 12:260 Пропавшего после посещения больницы псковича продолжает искать полиция 19.02.2022, 12:030 Умер изучавший Псков археолог Российской академии наук Сергей Белецкий 19.02.2022, 11:500 День орнитолога отмечают в России 19 февраля
19.02.2022, 11:283 Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации 19.02.2022, 11:135 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще восемь человек 19.02.2022, 10:582 Борис Елкин предложил псковичам выбрать новый светофор для центра города 19.02.2022, 10:371 Псковича задержали за попытку украсть из магазина восемь дезодорантов
19.02.2022, 10:192 Неизвестный поджег вход в фитнес-клуб в псковской деревне Родина. ВИДЕО 19.02.2022, 10:001 Участок Рижского проспекта в Пскове временно закрыли для движения транспорта 19.02.2022, 09:401 Россиян предупредили об ответственности за получение пенсий обманным путем 19.02.2022, 09:220 Луну над Троицким собором сфотографировал астроном-любитель из Пскова
19.02.2022, 09:000 Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России с 1 марта 19.02.2022, 01:3116 Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни 19.02.2022, 01:230 Пьяный водитель врезался в фуру на трассе в Псковской области 19.02.2022, 01:130 Михаил Ведерников подвел итоги работы в Москве
19.02.2022, 00:490 Мощный взрыв прогремел в Луганске 19.02.2022, 00:420 Дуэт из Пскова прошел в следующий этап проекта «Comedy Баттл» на ТНТ 18.02.2022, 23:5413 Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы 18.02.2022, 23:3212 Михаил Ведерников: Темпы вакцинации очень низкие
18.02.2022, 23:160 Псковской области угрожает суперциклон «Юнис» 18.02.2022, 22:431 «Дабришутинг»: Виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин. ВИДЕО 18.02.2022, 22:196 МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей 18.02.2022, 21:560 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Пушкинский Заповедник. Признание в любви»
18.02.2022, 21:194 Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР 18.02.2022, 20:411 Умер актер Борис Невзоров 18.02.2022, 20:260 Противопожарный рейд по местам проживания многодетных семей прошел в Пскове 18.02.2022, 20:247 В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции
18.02.2022, 20:050 Медики решили прооперировать Жириновского 18.02.2022, 20:040 Хоккейные матчи чемпионата области и НХЛ пройдут в Пскове 18.02.2022, 19:3946 Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса 18.02.2022, 19:270 На конкурс «Курбатов на каждый день» подано 115 заявок
18.02.2022, 19:212 Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал» 18.02.2022, 19:190 В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения 18.02.2022, 19:022 Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине 18.02.2022, 18:560 Молодежный центр приглашает псковичей бесплатно покататься на коньках
18.02.2022, 18:510 СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию 18.02.2022, 18:440 ФК «Псков» вышел в полуфинал турнира на призы полпреда президента РФ 18.02.2022, 18:092 Великолукский суд отказал КПРФ в удовлетворении исков об отмене итогов выборов 18.02.2022, 18:020 Фильм «Недееспособные» обсудят в Пскове
18.02.2022, 17:520 Онлайн-урок мужества прошел в школах Пскова в преддверии 23 февраля 18.02.2022, 17:460 Идеи подарков мужчинам от Fjord Plaza 18.02.2022, 17:400 Проект псковских библиотекарей вошел в шорт-лист «Премии Рудомино» 18.02.2022, 17:360 Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
18.02.2022, 17:290 Основные работы по ремонту городской котельной №5 завершили в Великих Луках 18.02.2022, 17:260 Сретенский бал в седьмой раз пройдет в Пскове 18.02.2022, 17:221 В Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота 18.02.2022, 17:200 Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку в Сбере на готовое жилье 
18.02.2022, 17:150 Проект по модернизации системы освещения разработают в Великих Луках 18.02.2022, 17:130 Псковская полиция задержала похитителей межкомнатных дверей 18.02.2022, 16:581 Земельный вопрос встал при строительстве газопровода в Красногородском районе 18.02.2022, 16:540 Обеспечение жителей Псковской области качественной водой обсудили в Минстрое
18.02.2022, 16:486 Экс-начальник областного МЧС рекомендован на пост секретаря Псковского городского отделения ЕР 18.02.2022, 16:455 Главврач Псковской детской областной больницы покинул свой пост 18.02.2022, 16:430 Число безработных снизилось в Псковской области 18.02.2022, 16:410 Амбулаторно от COVID-19 лечатся около тысячи великолучан
18.02.2022, 16:400 Псковички поборются за пять миллионов рублей в шоу «Comedy Баттл» 18.02.2022, 16:3613 Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию 18.02.2022, 16:335 Механика-диагноста и еще одного статиста допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП 18.02.2022, 16:101 Суд отменил заочное заключение под стражу обвиняемому в гибели людей в гостиничном доме под Псковом
18.02.2022, 16:022 Публичные слушания по вопросу строительства мастерских на улице Лужской прошли в Пскове 18.02.2022, 16:011 Банк России подготовил законопроект о запрете обращения частной криптовалюты 18.02.2022, 15:451 Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля 18.02.2022, 15:331 В Пскове изменится схема движения городских и пригородных автобусов 19 февраля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru