Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
ЖКХ коммунальный ликбез
семейный отдых на открытом воздухе
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 18.02.2022 12:038 Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки 20.02.2022 11:240 Названа валюта, которая в 2022 году может оказаться надежнее доллара 19.02.2022 20:207 Росстат сообщил о рекордном с 2008 года росте ВВП России 19.02.2022 15:320 В Госдуму внесли проект о повышении предельного размера вычета по НДФЛ 18.02.2022 17:360 Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации 18.02.2022 16:430 Число безработных снизилось в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5011 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 18.02.2022 07:012 В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере 18.02.2022 11:037 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе 18.02.2022 16:455 Главврач Псковской детской областной больницы покинул свой пост 18.02.2022 23:5443 Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Названа валюта, которая в 2022 году может оказаться надежнее доллара

20.02.2022 11:24|ПсковКомментариев: 0

В качестве «стабильного» актива для сбережений на данный момент доллар подходит лучше всего, а для некоторой диверсификации не стоит сбрасывать со счетов и британский фунт, который вполне может соперничать с американской нацвалютой. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Он объяснил, что на сегодняшний день доллар все же выглядит наиболее предпочтительной валютой для вложений на фоне вероятного повышения ставки ФРС уже в марте и ожиданий аналитиков и инвесторов по дальнейшей нормализации ДКП со стороны ФРС. Инфляция в США в январе 2022 года составила 7,5%, чего не было с 1982 года, и это явно подталкивает американский регулятор к повышению ставок, что, в свою очередь, поспособствует дальнейшему укреплению доллара.

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроен достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки», - приводит слова Маслова агентство «Прайм».

Однако в последние несколько недель риторика ЕЦБ стала жестче, отметил аналитик. Хотя, по его мнению, повышение ставки европейским регулятором если и случится, то к концу 2022 года — началу 2023 года. «Банк Японии и Швейцарский Банк придерживаются ультрамягкой ДКП и в ближайшие год-два вряд ли изменят свою политику. Однако в случае роста геополитических рисков иена и франк все же могут стать хорошим вариантом для временного сохранения накоплений», — сказал он.

На этом фоне выделяется Банк Англии, который уже во второй раз поднял процентную ставку до сначала с 0,125% до 0,25% и две недели назад с 0,25% до 0,5%, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит повышение ставки на фоне разогнавшийся инфляции в Соединенном Королевстве до 5,5% по результатам 2021 года, что стало рекордом с 1992 года. Таким образом, фунт вполне себе может составить конкуренцию доллару в 2022 году.

Маслов отметил, что существует множество факторов, влияющих на курс валюты, которые отличаются для разных стран и регионов. Так, Британия последние пару лет страдает от нехватки рабочих рук, а логистические цепочки между Альбионом и ЕС нарушились после Брекзита. Доллар США, в свою очередь, остается мировой валютой во всех отношениях, а его статус «защитной валюты» помогает американской валюте укрепляться в периоды кризисов, так как инвесторы предпочитают доверять США свои деньги (за всю историю США всегда выплачивала долги, а демократическая система выборов и развитые институты увеличивают стабильность политической системы), пишет источник.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 484 человека
20.02.2022, 12:210 Женщину в черно-белых брюках ищет псковская полиция 20.02.2022, 12:000 Пожарные просят псковичей не хранить мебель и велосипеды на лестничных клетках 20.02.2022, 11:400 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 20.02.2022, 11:240 Названа валюта, которая в 2022 году может оказаться надежнее доллара
20.02.2022, 11:000 Мошенники обогатились на 700 тысяч рублей за счет жителей Псковской области 20.02.2022, 10:411 Врач предупредил о редком симптоме постковида 20.02.2022, 10:191 Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпиады 20.02.2022, 10:020 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф
20.02.2022, 09:392 Похитителя киндер-сюрпризов задержали росгвардейцы в Пскове 20.02.2022, 09:200 Более 100 борцов собрал турнир по дзюдо в Псковской области 20.02.2022, 09:001 Эксперты ожидают повышения ставок по ипотеке до 15% 19.02.2022, 22:040 Молодым семьям Пскова расскажут об особенностях регионального маткапитала
19.02.2022, 21:512 Жителей Подмосковья предложили обеспечить отпугивателями от бездомных собак 19.02.2022, 21:350 Итоги акции «Я и пожарная безопасность» подвели в Псковской области 19.02.2022, 21:180 Остерегаться наслудов на льду призывают псковичей 19.02.2022, 21:021 Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова прошел в Пскове
19.02.2022, 21:000 Фотофакт: На колледже искусств сорвало баннер 19.02.2022, 20:4013 Михаил Ведерников рассказал, какой хочет видеть Псковскую область через 5-10 лет 19.02.2022, 20:207 Росстат сообщил о рекордном с 2008 года росте ВВП России 19.02.2022, 19:560 Юная псковичка завоевала «серебро» на международном турнире по шахматам
19.02.2022, 19:335 Сделать фото полицейских для конкурса предлагают псковичам 19.02.2022, 19:1011 Псковский губернатор прокомментировал нехватку специалистов в регионе 19.02.2022, 18:473 Сборная России установила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде 19.02.2022, 18:231 В результате ДТП в Псковском районе скончался один из водителей
19.02.2022, 18:168 Михаил Ведерников заявил о планах создать «деревню будущего» в Псковской области 19.02.2022, 17:550 Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе 19.02.2022, 17:3413 Депутат Госдумы предложил передать беженцам квартиры умерших от COVID-19 россиян 19.02.2022, 17:1511 Население Псковской области ежегодно сокращается примерно на 1% - губернатор
19.02.2022, 16:550 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в полуфинале турнира в Петербурге 19.02.2022, 16:350 Продолжение роста заболеваемости COVID-19 в Псковской области ожидают до конца месяца 19.02.2022, 16:120 Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 20 февраля 19.02.2022, 15:527 Губернатор перечислил «козыри» Псковской области
19.02.2022, 15:320 В Госдуму внесли проект о повышении предельного размера вычета по НДФЛ 19.02.2022, 15:119 Дизайн одежды для работников областной библиотеки разработали в Пскове 19.02.2022, 14:500 Нежилой дом сгорел в Великих Луках 19.02.2022, 14:3254 Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса
19.02.2022, 14:120 Псковская область получит более 10 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций 19.02.2022, 13:5011 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 19.02.2022, 13:300 Российский «Король лыж» завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине 19.02.2022, 13:090 Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове 
19.02.2022, 12:4913 За сутки в Псковской области выявили более тысячи случаев заражения COVID-19 19.02.2022, 12:380 Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети 19.02.2022, 12:260 Пропавшего после посещения больницы псковича продолжает искать полиция 19.02.2022, 12:030 Умер изучавший Псков археолог Российской академии наук Сергей Белецкий
19.02.2022, 11:500 День орнитолога отмечают в России 19 февраля 19.02.2022, 11:284 Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации 19.02.2022, 11:135 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще восемь человек 19.02.2022, 10:587 Борис Елкин предложил псковичам выбрать новый светофор для центра города
19.02.2022, 10:372 Псковича задержали за попытку украсть из магазина восемь дезодорантов 19.02.2022, 10:194 Неизвестный поджег вход в фитнес-клуб в псковской деревне Родина. ВИДЕО 19.02.2022, 10:001 Участок Рижского проспекта в Пскове временно закрыли для движения транспорта 19.02.2022, 09:401 Россиян предупредили об ответственности за получение пенсий обманным путем
19.02.2022, 09:220 Луну над Троицким собором сфотографировал астроном-любитель из Пскова 19.02.2022, 09:001 Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России с 1 марта 19.02.2022, 01:3141 Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни 19.02.2022, 01:230 Пьяный водитель врезался в фуру на трассе в Псковской области
19.02.2022, 01:130 Михаил Ведерников подвел итоги работы в Москве 19.02.2022, 00:490 Мощный взрыв прогремел в Луганске 19.02.2022, 00:420 Дуэт из Пскова прошел в следующий этап проекта «Comedy Баттл» на ТНТ 18.02.2022, 23:5443 Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы
18.02.2022, 23:3212 Михаил Ведерников: Темпы вакцинации очень низкие 18.02.2022, 23:160 Псковской области угрожает суперциклон «Юнис» 18.02.2022, 22:432 «Дабришутинг»: Виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин. ВИДЕО 18.02.2022, 22:196 МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей
18.02.2022, 21:560 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Пушкинский Заповедник. Признание в любви» 18.02.2022, 21:194 Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР 18.02.2022, 20:411 Умер актер Борис Невзоров 18.02.2022, 20:260 Противопожарный рейд по местам проживания многодетных семей прошел в Пскове
18.02.2022, 20:247 В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции 18.02.2022, 20:050 Медики решили прооперировать Жириновского 18.02.2022, 20:040 Хоккейные матчи чемпионата области и НХЛ пройдут в Пскове 18.02.2022, 19:3952 Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса
18.02.2022, 19:270 На конкурс «Курбатов на каждый день» подано 115 заявок 18.02.2022, 19:212 Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал» 18.02.2022, 19:190 В Пскове участника преступной группы заключили под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения 18.02.2022, 19:022 Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru