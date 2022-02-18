Экономика

Названа валюта, которая в 2022 году может оказаться надежнее доллара

В качестве «стабильного» актива для сбережений на данный момент доллар подходит лучше всего, а для некоторой диверсификации не стоит сбрасывать со счетов и британский фунт, который вполне может соперничать с американской нацвалютой. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Он объяснил, что на сегодняшний день доллар все же выглядит наиболее предпочтительной валютой для вложений на фоне вероятного повышения ставки ФРС уже в марте и ожиданий аналитиков и инвесторов по дальнейшей нормализации ДКП со стороны ФРС. Инфляция в США в январе 2022 года составила 7,5%, чего не было с 1982 года, и это явно подталкивает американский регулятор к повышению ставок, что, в свою очередь, поспособствует дальнейшему укреплению доллара.

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроен достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки», - приводит слова Маслова агентство «Прайм».

Однако в последние несколько недель риторика ЕЦБ стала жестче, отметил аналитик. Хотя, по его мнению, повышение ставки европейским регулятором если и случится, то к концу 2022 года — началу 2023 года. «Банк Японии и Швейцарский Банк придерживаются ультрамягкой ДКП и в ближайшие год-два вряд ли изменят свою политику. Однако в случае роста геополитических рисков иена и франк все же могут стать хорошим вариантом для временного сохранения накоплений», — сказал он.

На этом фоне выделяется Банк Англии, который уже во второй раз поднял процентную ставку до сначала с 0,125% до 0,25% и две недели назад с 0,25% до 0,5%, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит повышение ставки на фоне разогнавшийся инфляции в Соединенном Королевстве до 5,5% по результатам 2021 года, что стало рекордом с 1992 года. Таким образом, фунт вполне себе может составить конкуренцию доллару в 2022 году.

Маслов отметил, что существует множество факторов, влияющих на курс валюты, которые отличаются для разных стран и регионов. Так, Британия последние пару лет страдает от нехватки рабочих рук, а логистические цепочки между Альбионом и ЕС нарушились после Брекзита. Доллар США, в свою очередь, остается мировой валютой во всех отношениях, а его статус «защитной валюты» помогает американской валюте укрепляться в периоды кризисов, так как инвесторы предпочитают доверять США свои деньги (за всю историю США всегда выплачивала долги, а демократическая система выборов и развитые институты увеличивают стабильность политической системы), пишет источник.