Экономика

Производство изделий из кожи выросло почти на 30% в Псковской области

Производство кожи и изделий из кожи в Псковской области по сравнению с 2020 годом выросло на 27,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

В территориальном органе государственной статистики также рассказали, что объем промышленного производства в Псковской области в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 4% (по России – на 5,3%). Наибольший прирост отмечен в I полугодии 2021 года по сравнению с I полугодием 2020 года – на 5,9%.

Рост объемов производства в 2021 году по сравнению с 2020 годом статистики зафиксировали во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,6% к 2020 году, обрабатывающие производства – на 2,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 14,5%.

Наибольшее влияние на объем и динамику промышленного производства оказывают обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов и производство электрического оборудования, отметили в ведомстве.

Производство электрического оборудования по сравнению с 2020 годом выросло на 6,8%.

Обрабатывающие производства, максимально увеличившие производства по сравнению с 2020 годом:

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 43,1%,

производство кожи и изделий из кожи – на 27,4%,

производство прочих готовых изделий – на 26,9%,

производство химических веществ и химических продуктов – на 24,3%,

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 22,1%.

Обрабатывающие производства, больше других сократившие объемы производства по сравнению с 2020 годом:

производство резиновых и пластмассовых изделий – на 16,5%,

производство текстильных изделий – на 11,1%.

Итоги промышленного производства области за 2021 год подвели по оперативным данным, добавили в Псковстате.