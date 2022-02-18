Производство изделий из кожи выросло почти на 30% в Псковской области

Производство кожи и изделий из кожи в Псковской области по сравнению с 2020 годом выросло на 27,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Инфографика: пресс-служба Псковстата
В территориальном органе государственной статистики также рассказали, что объем промышленного производства в Псковской области в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 4% (по России – на 5,3%). Наибольший прирост отмечен в I полугодии 2021 года по сравнению с I полугодием 2020 года – на 5,9%.
Рост объемов производства в 2021 году по сравнению с 2020 годом статистики зафиксировали во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,6% к 2020 году, обрабатывающие производства – на 2,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 14,5%.
Наибольшее влияние на объем и динамику промышленного производства оказывают обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов и производство электрического оборудования, отметили в ведомстве.
Производство электрического оборудования по сравнению с 2020 годом выросло на 6,8%.
Обрабатывающие производства, максимально увеличившие производства по сравнению с 2020 годом:
Обрабатывающие производства, больше других сократившие объемы производства по сравнению с 2020 годом:
Итоги промышленного производства области за 2021 год подвели по оперативным данным, добавили в Псковстате.