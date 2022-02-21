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Экономика

Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 4 млн рублей

21.02.2022 15:46|ПсковКомментариев: 0

Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам 3,8 млн рублей по состоянию на 1 января 2022 года, что на 30,7% меньше, чем на 1 декабря 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, уточнили в госстатистике.

Своевременно зарплату не получал 131 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 28,7 тысячи рублей.

Просроченная задолженность по зарплате в течение 2021 года изменялась скачкообразно. Наибольший объем задолженности был зафиксирован на 1 марта 2021 года – 6 млн рублей, наименьший – на 1 апреля 2021 года – 482 тысячи рублей, добавили специалисты.

Теги: #зарплата #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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