Экономика

Зарплату свыше ста тысяч рублей получают 4% жителей СЗФО — опрос

Только 4% опрошенных жителей СЗФО получают зарплату свыше 100 000 рублей в месяц. К такому выводу по итогу опроса пришли специалисты службы исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Изображение здесь и далее: hh.ru

Ежемесячный доход 17% жителей СЗФО, прошедших опрос, составляет от 50 000 до 100 000 рублей (чаще всего это рабочий персонал и представители сферы транспорта). Еще 36% заявили об уровне дохода от 30 000 до 50 000 рублей (такие преобладают в строительстве, закупках и автобизнесе).

Респонденты, которые получает зарплату свыше 100 000 рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%), преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере. Регионы СЗФО (за исключением Санкт-Петербурга) оказались в самом конце рейтинга по доле дохода жителей от 100 000 рублей, замыкает рейтинг Северо-Кавказский ФО.

О ежемесячных доходах в пределах 30 000 рублей сообщили 43% опрошенных, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также и административный персонал.

40% жителей СЗФО всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, еще 50% делают это иногда, а 10% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал.

52% жителей СЗФО из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 17% пользуются заметками в телефоне, также 19% - таблицей Excel. Специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов пользуются только 10%. У 19% - альтернативные методы учета расходов (самые популярные ответы в этой категории – «на бумаге» и «в голове»).