Экономика

Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердят законом области

Дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердят законом области. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 22 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Члены комитета рассмотрели проект закона «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области».



Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова отметила, что было заключено пять дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, их необходимо утвердить законом области.



Этими соглашениями утверждаются новый график погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку.



«Он более оптимальный для Псковской области. Оставшаяся часть задолженности будет гасится равными долями в течение трех последующих лет», — пояснила Людмила Павлова.



Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, какова общая сумма непогашенной задолженности.



Людмила Павлова ответила, что по пяти дополнительным соглашениям она составляет 1 млрд 581 млн рублей. «В 2022 году 527 млн будем гасить. Такая же сумма будет идти на погашение в 2023 и в 2024 годах», - уточнила она.



Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать этот законопроект на предстоящей сессии 24 февраля.