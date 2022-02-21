Экономика

ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов

Центробанк выделил четыре страховых продукта, два банковских инструмента и два, предлагаемых в МФО, у которых крайне низкая потребительская ценность. Так, в кредитном страховании жизни заемщиков слишком много исключений, сложно получить выплаты, а также часто за отдельную плату включаются дополнительные риски, не влияющие на условия кредита, пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы регулятора.

В коллективных договорах страхования стоимость значительно превышает клиентскую ценность, неэффективны также некоторые коробочные продукты и страхование багажа из-за крайне низких рисков.

Среди банковских продуктов с неочевидной ценностью ЦБ назвал снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитки с небольшим лимитом. В МФО используют подобную услугу с займом, а также предлагают за плату отправить данные о взятии ссуды в несколько бюро кредитных историй. Однако для клиента такие услуги будут либо невыгодны, либо ни на что не влияют.

Банк России выявляет продукты с низкой потребительской ценностью и принимает меры, однако для комплексного подхода необходимо активное участие самих финансовых организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ.

В ряде страховых компаний рассказали, что улучшают ценность продуктов за счет включения дополнительных рисков. Введением новых, порой бесполезных для клиента, услуг МФО пытаются компенсировать постоянно снижающиеся доходы, отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.