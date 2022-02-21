Экономика

Московская биржа временно прекратила торги на всех рынках

Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», - приводит сообщение РИА Новости.

Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.

Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.