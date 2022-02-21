Экономика

Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили законом области

Дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили региональным законом. Соответствующее решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарии одобрили законопроект «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области».

Было заключено пять дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, которыми утверждаются новый график погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку — оставшаяся часть задолженности будет гасится равными долями в течение трех последующих лет.



Общая сумма непогашенной задолженности по пяти дополнительным соглашениям составляет 1 млрд 581 млн рублей. В 2022, 2023 и 2024 годах на погашение задолженности направят по 527 млн рублей.



Заместитель губернатора Псковской области, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что кредиты, которые будут погашены, будут зависеть от подходов, которые уточняются Минфином. По ее словам, все будет зависеть от продолжения работы региона, в том числе губернатора, который ежегодно предлагает предложения в правительство по уточнению методики выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. «Александр Алексеевич Котов (председатель областного Собрания - ред.) тоже очень плотно этим занимается и в Совете Федерации, и в Думе», - добавила она.



Законопроект приняли в двух чтениях.