Экономика

Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия запустят в Псковской области

В Псковской области внесли изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и их экспертизы. Соответствующее решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Целесообразность внесения изменений в закон области № 1477-ОЗ обусловлена необходимостью оптимизации процедуры оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне.

Проектом закона предлагается применять единый информационный ресурс для размещения сведений о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы в Псковской области на портале regulation.pskov.ru.



Использование портала муниципальными образованиями области для размещения проекта муниципального нормативного правового акта, пояснительной записки к нему, сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия такого проекта, оформления результатов публичных консультаций и размещения заключения об ОРВ позволит определить единое место для размещения таких проектов вместо различных труднонаходимых разделов на официальных сайтах муниципальных образований, а также более качественно и эффективно организовывать и развивать процедуру ОРВ на муниципальном уровне, в том числе оперативно оказывать консультационную поддержку и методическую помощь по ведению портала, говорится в пояснительной записке.



Кроме того, законопроект изменяет предусмотренные законом области № 1477-ОЗ критерии включения в перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным.



Законопроект единогласно приняли в двух чтениях.