Экономика

Объем платежей через СберБанк Онлайн в СЗФО приблизился к 40 млрд рублей в январе

Объем платежей через СберБанк Онлайн в Северо-Западном федеральном округе приблизился к 40 миллиардам рублей в январе этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

За первый месяц текущего года жители Северо-Запада оплатили товары и услуги через личный кабинет и мобильное приложение СберБанк Онлайн почти на 40 миллиардов рублей, в том числе в псковском регионе более, чем на 1 миллиард рублей. Это на треть больше, чем в январе прошлого года.

В числе регионов-лидеров по использованию СберБанк Онлайн - Санкт-Петербург и Ленинградская область (21 миллиард рублей), Архангельская (2,6 миллиарда рублей) и Калининградская области (2,5 миллиарда рублей). Одним из популярных инструментов по оплате в СберБанк Онлайн остается сервис «Автоплатеж».

«Автоплатежи - удобный и быстрый способ оплаты услуг, который позволяет экономить свое время, высвобождая его для более важных и интересных занятий. За прошедший год на Северо-Западе было провели почти 70 миллионов операций через этот сервис», - председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Настроить автоплатеж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании – в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При необходимости платеж можно отменить.