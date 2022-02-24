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Экономика

Восстановление российского фондового рынка возможно лишь через год - аналитик

24.02.2022 19:40|ПсковКомментариев: 4

Российский рынок акций с начала недели потерял половину своей стоимости, волатильность выросла в разы на фоне геополитики, в том числе и за счет участия в торгах неопытных инвесторов, устойчивое восстановление фондового рынка возможно лишь через год. Об этом заявила руководитель направления по работе с премиальными клиентами инвесткомпании брокер «Вектор Икс» София Егорова.

Как пишет РИА Новости, индекс Мосбиржи с начала текущей недели обвалился в два раза – с 3393,31 пункта до 1681,55 пункта и обновил минимум с февраля 2016 года. Основное падение российского рынка акций произошло в четверг. Московская биржа ранее в ходе утренней сессии приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации по демилитаризации Украины. Затем Московская биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20% в течение дня.

«Индекс Мосбиржи за эту неделю опустился более чем в два раза, и надеяться на быстрое восстановление на мой взгляд не стоит, но и сильной панике тоже не должно быть места. В последние несколько лет на бирже значительно увеличилось число частных инвесторов, которые могут поддаться панике и начать распродавать активы, что также может привести к снижению на рынке – это замедлит восстановление и будет увеличивать волатильность», — сказала эксперт.

Общее количество клиентов-физлиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 19 720 754 человека, следует из данных исследования НАУФОР и НФА.

«Индекс Мосбиржи в течение этого года имеет все шансы вернуться к диапазону 3000-3500 пунктов, но войти в устойчивое восстановление, на мой взгляд, мы сможем не ранее чем через год», - выразила мнение аналитик.

Как отметила София Егорова, нужно учитывать, что у рынка есть свои циклы и принципы движения. «Однозначно не стоит принимать резких решений. Вполне возможно, что нас ожидают новые снижения», — заключила она.

Теги: #рынок #аналитика #биржа
Источник: Псковская Лента Новостей
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