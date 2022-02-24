Экономика

Евросоюз запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.

«…Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого», - сказала фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Она также заявила, что новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, будет ограничен доступ России к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.

Кроме того, по словам главы ЕК, будет отменен «привилегированный доступ» российских дипломатов и бизнесменов в страны Евросоюза.

В российском МИД ранее заявили, что новые санкции Евросоюза являются нелегитимными и носят необоснованный характер. Дипломаты предупредили, что такие односторонние меры способны «лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях».

Напомним, 24 февраля президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.