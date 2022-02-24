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Экономика

Бизнес-сообщество готовит предложения по развитию промышленности в Псковской области

25.02.2022 09:53|ПсковКомментариев: 0

Комитет по промышленности реготделения «Деловой России» готовит предложения по развитию сети малых предприятий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

На рабочей встрече члены реготделения «Деловой России» рассмотрели предложения в повестку установочного заседания комитета, которое состоится в начале марта.

«Первоочередная задача, которую мы перед собой ставим - это работа по созданию сети малых предприятий в регионе. Запуск производства на заводе "Титан-Полимер" даст возможность для развития новых производств. Мы видим около 12 потенциальных предприятий, которые могли бы стать частью экономической зоны "Моглино" и заниматься переработкой нашей продукции», - рассказал председатель комитета по промышленности реготделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Он также отметил, что речь идет не только о создании новых направлений производств, но и о расширении возможностей существующих псковских предприятий. «В рамках работы комитета мы планируем разработать предложения в программу развития региона, усиливая базу тех мощностей, которые есть на сегодняшний день», - добавил Герман Петрушко.

Напомним, комитет промышленности в региональном отделении «Деловой России» появился в начале 2022 года. Его деятельность поможет сформировать новую партнерскую программу и развивать производственную кооперацию, подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #предпринимательство #промышленность #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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