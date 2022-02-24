Экономика

Роспотребнадзор начнет раз в месяц проводить встречи с псковскими бизнесменами

Проблемы бизнеса в Псковской области и защиту интересов работников торговли обсудили на рабочей встрече депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В ходе встречи стороны приняли решение организовать на базе Псковского облсовпрофа ежемесячные рабочие встречи представителей Роспотребнадзора с представителями бизнес-сообщества Пскова и профсоюзными активистами. Роспотребнадзор поддержал данную инициативу. Тема собраний – антиковидные ограничения и тенденции по их изменению.

Ближайшее заседание запланировано на конец марта.