Эксперты назвали санкции США против Сбербанка несущественными

Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома. Однако на банк не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), что означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.
В списке SDN оказались ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Сбер добавили в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции по ним осуществляться не будут.
По словам доцента факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался «легким испугом»: «Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например приобретать у них определенные товары».
Подтверждает слова коллеги и научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев, добавляя, что санкции, введенные в отношении Сбербанка, не являются блокирующими, речь идет об ограничении на финансирование.
Напомним, что введение санкций - реакция властей США на начало специальной военной операции России в Донбассе. Ранее в Сбере сообщали, что «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов». Банк и все его системы работают в штатном режиме, сообщал утром 24 февраля представитель Сбера.