Экономика

Российских экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки

Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается на сайте министерства.

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — приводит сообщение РБК.

В феврале, до активной фазы военного конфликта на Украине, Банк России прогнозировал, что экспорт товаров и услуг из страны в 2022 году составит $595 млрд. Исходя из этого, 80% от валютной выручки экспортеров будет соответствовать примерно $470–480 млрд в год. По оценкам ВТБ Капитала, экспорт товаров и услуг в 2022 году составит около $650 млрд исходя из преобладающих сейчас цен. Однако реальный экспорт может оказаться ниже, поскольку сейчас на фоне санкций многие импортеры в зарубежных странах приостановили или сократили закупки сырья в России (например, сообщалось о трудностях с банковским финансированием торговли сырьевыми товарами). В марте 2020 года, когда российский экспорт начал сжиматься на фоне пандемии и падения цен на нефть, поставки товаров за рубеж принесли российским компаниям около $30 млрд, следует из данных ФТС.

В кризисной ситуации правительство возвращает механизмы валютного регулирования, которые применялись в 2000-х годах, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. «Весь экспорт России (в год - ред.) составляет примерно $500 млрд, соответственно около $400 млрд поступит на рынок», — оценил экономист. По его мнению, эта мера в значительной степени сможет заменить валютные интервенции ЦБ, что позитивно скажется на курсе рубля. При этом Широв отметил, что полный запрет валютного рынка сегодня невозможен, так как Россия продолжит торговать со всеми странами, кроме тех, которые наложили санкции.

ЕС, Великобритания и США продолжают вводить в отношении России санкции из-за начавшейся 24 февраля военной операции на Украине. После начала военных действий ЦБ объявил о начале валютных интервенций для стабилизации ситуации на финансовом рынке и дал российским банкам временное послабление в отношении размеров открытых валютных позиций.

Евросоюз и Великобритания 28 февраля объявили о санкциях против ЦБ. Меры ограничивают использование резервов Банка России для минимизации ущерба от ранее введенных санкций.

Напомним, курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 6:55 мск подскочил на 25,48% и достиг 105,2710 рублей за доллар. Это значение более чем на 20 рублей превышало уровень закрытия торгов пятницы, 25 февраля — 83,89 рублей за доллар. Курс евро вырос примерно на столько же — на 24,12%, составив 117 рублей (+22,8 рублей к предыдущему закрытию).

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Также сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля до 20% годовых.