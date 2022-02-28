Экономика

Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

С 1 марта СберБанк повысит ставки по депозитам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В результате максимальная доходность по СберВкладу «Прайм» (доступен держателям годовой подписки «СберПрайм+») — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу «Промо управляй» — 16%.

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный управляй» (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.

Данные решения руководство Сбера приняло в связи с повышением Банком России ключевой ставки.