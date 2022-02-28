Экономика

За месяц сумма задолженности по зарплате на псковских предприятиях выросла почти на 40%

За месяц сумма задолженности по зарплате на псковских предприятиях выросла почти на 40%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: пресс-служба Псковстата

Просроченная задолженность по зарплате работникам составила 5 251 000 рублей. Это на 1 489 000 рублей или на 39,6% больше, чем на 1 января этого года. Долг образовался из-за отсутствия у организаций собственных средств.

На 1 февраля 203 работника Псковской области 203 человека не получили заработную плату. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 25 867 рублей.

Наибольшая задолженность по заработной плате сложилась в сфере транспорта и обрабатывающего производства.