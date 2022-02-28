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Экономика

Госдума подготовит меры поддержки российского бизнеса и населения

01.03.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующих отечественное ПО, а также в случае необходимости индексация зарплат и пенсий - такие меры по поддержке бизнеса и населения готовы предложить во фракциях Госдумы в условиях давления на Россию со стороны западных стран. Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, тема ответных мер на масштабные рестрикции может стать одной из главных на заседании Совета Госдумы 14 марта и парламента 15 марта.

По словам источника, близкого к руководству нижней палаты, уже началась активная проработка этого вопроса профильными комитетами с правительством. Эту информацию подтвердил глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков. «Естественно, такая активная работа Госдумы сейчас совместно с правительством идет. К 14 марта, думаю, будет предложен целый комплекс системных мер. Ситуация под контролем», — заявил депутат.

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что в первую очередь Россия должна обеспечить устойчивость своей экономики и бюджетной системы, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли. Для этого правительство уже предложило план первоочередных мер, отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». 

Теги: #санкции #Госдума #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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