Экономика

ЦБ предупредил о звонках мошенников из-за возможности отключения банков от SWIFT

Банк России предупредил о звонках мошенников из-за возможности отключения банков от SWIFT. Об этом сообщается в официальной группе Центробанка в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: пресс-служба Центробанка

«В последнее время люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике», - отметили в банке.

Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT (СВИФТ). «Это неправда, - подчеркнули в Центробанке. - Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет. СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны. Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов».

Все банковские карты на всей территории России работают нормально, заверил регулятор. «Будьте бдительны, помогите распространить это предупреждение», - добавили в Банке России.