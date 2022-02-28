Экономика

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Сбербанк решил уйти с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, при этом активов хватит для выплаты клиентам их вкладов.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка», — сообщили в банке.

Банк при этом пояснил, что из-за предписания Центрального банка России он не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, которые в то же время обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, пишет РИА Новости.

«Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — добавили в Сбербанке.