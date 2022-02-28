Экономика

Великолукские сосиски и сардельки попали в «черный список» Росконтроля

Росконтроль выявил нарушения требований в производстве сосисок и сарделек Великолукского мясокомбината. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, в говяжьих сардельках «Великолукский мясокомбинат» категории А выявили нарушения по нескольким пунктам. В составе производитель не указал консерванты – сорбиновую и бензойную кислоту, использование которых допускается только для оболочки. Также при гистологическом анализе обнаружили свиную шкурку, что не было указано на маркировке. Росконтроль отмечает, что количество мышечной ткани в продукте не соответствует категории А.

В черный список попали и сливочные сосиски «Великолукский мясокомбинат». В них также выявили консерванты сорбиновую и бензойную кислоту, отсутствующие в маркировке с составом. Кроме того, в продукте содержится частицы свиной шкурки и животного белка, не предусмотренных ГОСТом. Калорийность и содержание жира в сосисках выше, чем написано на маркировке. Помимо этого, исследование показало следующие недостатки: цвет, несвойственный данному виду продукта, вид на разрезе с наличием включений соединительной ткани, консистенция недостаточно сочная.