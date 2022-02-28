Экономика

Игорь Савицкий выскажет «Особое мнение» о новой реальности российского бизнеса

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий станет гостем программы «Особое мнение», которая выйдет в эфире ПЛН-ТВ сегодня, 2 марта. Ключевая тема, которую с ним обсудит ведущий Константин Калиниченко, - «Международная изоляция России? Последствия для общества и бизнеса».

Что же будет с Родиной и с нами? Что происходит в экономике страны? Каков у нее запас прочности? Как долго мы может держаться в нашей «осажденной крепости»? Останется ли Россия частью мировой цивилизации или мы отправляемся в свободное плавание? В чем причина сегодняшнего кризиса и есть ли перспектива выхода из него?

Ответы на эти и другие вопросы - в 13.05. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» в ВК и на сайте Псковской Ленты Новостей.