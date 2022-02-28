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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Игорем Савицким

02.03.2022 13:03|Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире ПЛН-ТВ. Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. 

Ключевая тема, которую с ним обсудит ведущий Константин Калиниченко, - «Международная изоляция России? Последствия для общества и бизнеса».

Что же будет с Родиной и с нами? Что происходит в экономике страны? Каков у нее запас прочности? Как долго мы может держаться в нашей «осажденной крепости»? Останется ли Россия частью мировой цивилизации или мы отправляемся в свободное плавание? В чем причина сегодняшнего кризиса и есть ли перспектива выхода из него? Ответы - в эфире. 

Теги: #особое мнение #экономика #ПЛНТВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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