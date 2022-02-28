Экономика

ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы

Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка. В результате иностранцы не смогут ни продать принадлежащие им российские ценные бумаги, ни получить по ним доходы, включая дивиденды, следует из сообщения ЦБ

«Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумага», - цитирует «Прайм» сообщение ЦБ.

Отмечается, что эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ.