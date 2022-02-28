Экономика

ЕС запретил поставлять банкноты евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Такие нормативные акты опубликовали в «Официальном журнале ЕС» 2 марта, пишет ТАСС. «Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - говорится в сообщении.

При этом, как поясняется в «Официальном журнале ЕС», разрешается личное использование евровых банкнот физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, у которых имеется юридический иммунитет.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.