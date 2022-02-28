Экономика

За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей

За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка, рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.

Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад – с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн, отметили в Сбере.

В банке напомнили, что в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере составляет 21% на срок от 1 до 3 месяцев. В валюте - 6% на сумму от 1000 долларов.

Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.