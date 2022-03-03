Экономика

Псковским бизнесменам напомнили о праве применить патентную систему налогообложения

Патентную систему налогообложения (ПСН) предприниматели вправе применять при оказании услуг общественного питания навынос и (или) через доставку, сообщает УФНС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что вышеуказанные услуги могут оказываться как в объектах организаций общепита, имеющих зал для обслуживания посетителей, так и не обладающих таковым. При этом предусматривается, что данные услуги включают, в том числе, доставку готовой продукции и обслуживание потребителей на дому и на рабочих местах, а также в номера гостиниц и другие объекты размещения.

Таким образом, в рамках ПСН к услугам общественного питания может быть отнесена реализация готовой кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий навынос и (или) посредством доставки.

Более подробно соответствующие разъяснения содержаться в письме ФНС России от 21 февраля 2022 года № СД-4-3/2008@.