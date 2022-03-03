Экономика

Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений

Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений. Любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбербанке.

Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay(Android NFC).

При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 г.

Cервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.