Экономика

Каждый пятый работодатель РФ запланировал индексацию или повышение зарплаты сотрудникам

Индексацию либо повышение зарплаты персоналу на ближайшее время запланировали 20% российских компаний, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как отмечает «Интерфакс», результаты исследования показывают, что в течение последнего года заработную плату своим сотрудникам проиндексировали или повысили две трети работодателей (66%).

Опрос показал, что практически все работодатели (98%) не задерживали своим сотрудникам заработную плату за последний месяц.

Опрос был проведен 2-4 марта 2022 года среди 1 000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 174 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.