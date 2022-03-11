Экономика

Что может испортить кредитный рейтинг, рассказали россиянам

Кредитный рейтинг - это рейтинг доверия к заемщику. Высокий кредитный рейтинг нужен любому взрослому человеку даже тому, кто пока не брал кредит. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Кредитный рейтинг, по его словам, дает определенную финансовую свободу потому, что у человека могут возникнуть нужды, связанные с улучшением комфорта жизни, и они могут возникнуть неожиданно. «К примеру, в Москве по программе реновации ветхого жилья 2017 года можно купить льготные метры и расширить жилплощадь. На стоимости дополнительных метров дается скидка 10%», - уточнил эксперт.

Не всегда есть интересные предложения, по его словам, но иногда они бывают и на жилье и на подземные паркинги.

«Человек, который еще недавно не помышлял о кредите обращается в банк, чтобы улучшить жилищные условия, обнаруживает, что у него не такой высокий кредитный рейтинг и не такие выгодные условия по кредиту как могли бы быть, если бы он не совершил ошибку, - сказал Андрей Верников. - Главная ошибка состоит в том, что он не проверял свой кредитный рейтинг в Бюро кредитных историй. А на рейтинг в негативном плане могли повлиять, к примеру, непогашенные задолженности по коммунальным платежам или за услуги сотовой связи».

Эксперт также добавил, что самый простейший случай - техническая ошибка, когда гражданина, который ни разу не брал кредиты, путают с неблагополучным заемщиком. В таком случае необходимо связаться с кредитным бюро, чтобы исправить ошибку.